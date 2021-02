Стрелец откри огън и рани няколко души в клиника в американския щат Минесота. Лечебното заведение е било мишена и на взривно устройство, съобщиха местни медии, цитирани от Франс прес.

Пореден случай на стрелба по апартамент в София (ВИДЕО)

DEVELOPING: Suspect in custody after a shooting at a health clinic in Buffalo, Minnesota, police say. https://t.co/fvIqJoQGgo — World News Tonight (@ABCWorldNews) February 9, 2021



Драмата се разиграла малко пред 11 ч. (17 ч. по Гринуич) в клиника "Алина Хелт" в град Бъфало. Мъж е задържан от полицията, съобщи в. "Стар трибюн", без да уточни дали задържаният е стрелецът.

NEW: A suspect is in custody after a shooting at the Allina Health Clinic Crossroads campus in Buffalo, Minnesota, Buffalo police said.https://t.co/FHTA8LQobc — Good Morning America (@GMA) February 9, 2021

Атака с нож във Франкфурт, има ранени (СНИМКИ)

Федералната полиция в столицата на Минесота, Сейнт Пол, посочи в пост в Twitter, че нейни служители са пристигнали на мястото след сигнал за продължаваща стрелба.

Our hearts go out to the victims of the shooting and explosion in Buffalo. https://t.co/pEOAnhnu11 — Minnesota House DFL (@mnhouseDFL) February 9, 2021

Suspect in custody after Mass Casualty Shooting Incident in Buffalo, MNhttps://t.co/zAuY6uMLSw — KFAN1003 (@KFAN1003) February 9, 2021

ДЕМОКРАЦИЯ ПОД ОБСАДА: Светът осъди безпрецедентния бунт в САЩ (ОБЗОР)

Several people were injured and a suspect is in custody after a shooting at the Allina Health Care Clinic in Buffalo, Minnesota, a city about 40 miles northwest of Minneapolis, according to Wright County spokesman John Holler https://t.co/ZziF8EwVFt — CNN (@CNN) February 9, 2021

Според "Стар трибюн" при стрелбата са ранени между един и петима души. Половин час след нея е избухнало взривно устройство и медицинският персонал на клиниката трябвало да бъде евакуиран.

.@StarTribune: Multiple people injured shooting at Minnesota clinic. https://t.co/bJ9GXPFJRa — Breaking News (@BreakingNews) February 9, 2021

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК, iOS (Apple) ТУК и HUAWEI AppGallery ТУК .