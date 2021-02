Екип от морски биолози е открил 16 вида „ултрачерни“ риби, които поглъщат повече от 99 процента от светлината, която попада в кожата им, което ги прави практически невидими за други дълбоководни риби.

"Ултрачерната" кожа изглежда еволюционна адаптация, която помага на рибите да се маскират в дълбоките води, осветени от биолуминесцентни организми.

Вероятно има повече и потенциално много по-тъмни, ултрачерни риби, които дебнат дълбоко в океана.

Изследователите уловиха вида, след като хвърлиха мрежи на дълбочина повече от 200 метра близо до залива "Монтерей" в Калифорния. На тези дълбочини слънчевата светлина изгасва. Това е една от причините, поради които много дълбоководни видове са развили способността да осветяват тъмните води чрез биолуминесценция.

Ами ако дълбоководните риби не искат да бъдат забелязвани? За да се противопоставят на биолуминесценцията, някои видове са еволюирали с ултрачерна кожа, която изключително добре абсорбира светлината. Известно е, че само няколко други вида притежават тази странна черта, включително райските птици и някои паяци и пеперуди.

След изследване на проби от рибена кожа под микроскоп, изследователите откриха, че рибената кожа съдържа слой органели, наречени меланозоми, които съдържат меланин, същия пигмент, който придава цвят на човешката кожа и коса. Този слой меланозоми поглъща по-голямата част от светлината, която ги удря.

Но интересното е, че този уникален трик на изчезване не е предаден на тези видове от общ прародител. По-скоро всеки го е разработил независимо. Като такива, различните видове използват своята ултрачерност за различни цели. Например, кончето дракон има "ултрачерна" кожа само през юношеските си години, когато е доста беззащитно.

Други риби - като видовете oneirodes, които използват биолуминесцентни примамки, за да примамват плячка - вероятно са еволюирали с ултрачерна кожа, за да избегнат отразяването на светлината, която произвеждат собствените им тела. Междувременно видове като циклотоните имат само свръхчерна кожа около червата си, вероятно за да скрият светлина от биолуминесцентни риби, които са яли.

Като се има предвид, че тези новоописани видове едва ли са само тези, които този екип е открил край бреговете на Калифорния, вероятно има много повече, а вероятно и много по-тъмни, ултра-черни риби, които плуват в дълбокия океан.

