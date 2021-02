Най-малко трима души загинаха, след като торнадо премина през крайбрежен град в Северна Каролина, предаде АП.

At least three people were killed and ten more were injured by a tornado that ripped through parts of North Carolina.



An estimated 50 homes were affected by the deadly twister, officials said. https://t.co/ZfOY3M5Go4 pic.twitter.com/aQ9bBkkk18 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 16, 2021

Милиони хора останаха днес без електричество при крайно ниски температури, а властите в много щати предупредиха за опасните условия за пътуване. Мощната зимна буря порази т.нар. Южни равнини и се насочи към Големите езера и Нова Англия, където по-късно през деня се очаква силен снеговалеж и ледени дъждове, казаха от Националната метеорологична служба.

BREAKING: Three people are dead and 10 are injured after a tornado ripped through Brunswick County, North Carolina overnight.



The sheriff's office who took these photos says several homes have been destroyed. pic.twitter.com/MHAQp5gTRs — Rob Way (@RobWayTV) February 16, 2021

Студът е сковал целите щати от Канада до Мексико, а утре предстои студеният фронт, придружен от мразовит вятър, да настъпи дълбоко в американския Юг. Студът е нанесъл най-големи щети в щата Тексас, където днес 4 милиона домакинства и офиси без ток.

Search and rescue teams are working to help find people trapped or missing after a tornado struck overnight, damaging homes in Brunswick County, North Carolina. https://t.co/J1PSLYBaSE pic.twitter.com/8bNDFrvEd5 — ABC News (@ABC) February 16, 2021

Повече от четвърт милион души нямат електричество в района на Апалачите и още толкова хора са без ток в северозападната част на Орегон. Без електричество са и над 130 хиляди домакинства и офиси в Оклахома.



