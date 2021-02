Смерч се изви снощи в турския град Чешме, окръг Измир, като рани работници и нанесе огромни щети, предаде турската частна телевизия НТВ.

16 души пострадаха, след като торнадото и силният вятър събориха кран на строителен обект. Смерчът преобърна множество автомобили, лодки и две луксозни яхти на пристанището Алачатъ.

İzmir’e yine ve gene geçmiş olsun!

Deprem, sel, şimdi de hortum ve dolu!



After a major earthquake, a major flood; last night there was a tornado around the city and a major storm with sizeable hails. https://t.co/SfWCKNXFfW — Sezin Öney (@SezinOney) February 12, 2021

Срутени са покривите на сгради, нанесени са щети на жилища и търговски обекти, съборени са електрически стълбове и дървета. Селскостопански животни са били убити от рухнали върху тях покриви.

Tornado injures at least four people in Alacati, Turkey, and causes "great" damage to city's seaport, Izmir mayor says; emergency crews responding https://t.co/ZwYmB0xBhC — Factal News (@factal) February 11, 2021

A small tornado struck the resort town of Çeşme near Izmir, injuring at least 16 people.

"Çeşme, a paradise on earth, experienced hell last night", the mayor is quoted saying here.https://t.co/P5Wx5S9o8P — Julia Hahn (@juliahahntv) February 12, 2021

