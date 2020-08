Тропическата буря „Исаяс” продължава да се движи по източното крайбрежие на Съединените щати, след като достигна сушата в Северна Каролина като ураган.

THE DAY AFTER: Heartbreaking to see a business owner single-handedly trying to shovel water away from his property. Sadly, this is what many people will be doing today after #Isaias left behind more rainwater than our area could handle. pic.twitter.com/EvcwstgUp6