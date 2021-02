Последните месеци Китай засили опитите си да постигне контрол върху времето, като основно цели да може да предизвиква дъжд в райони със засушаване, пише Vesti.bg .

През декември държавният съвет на Китай обяви, че до 2025 г. програмата за контрол на времето ще обхване около половината от територията на страната. Става дума за площ, която е 20 пъти по-голяма от Великобритания. Целта е да се контролират валежите от дъжд и сняг в тази зона. В изявлението се посочва, че програмата ще помогне за облекчаване на бедствия, реагиране при извънредни ситуации на горски пожари и справяне с необичайно високи температури или суши.

Първите опити на Пекин бяха направени преди Олимпиадата през 2008 г., за да се намали смогът. За пет години, между 2012 и 2017 г., Китай е похарчил над 1,34 млрд. долара в търсене на решения.

През януари т.г. първият си полет направи специално създаден за модификация на времето безпилотен самолет на Китайската метеорологична администрация - Ganlin-1. Ганлин в превод означава „сладък дъжд“. Самолетът е създаден в рамките на проект, стартирал през март 2019 г., за предизвикване на дъжд в планински район, страдащ от продължителна суша.

