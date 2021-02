Огромният парашут, използван от марсохода „Пърсивиърънс” при кацането му на Марс, съдържал скрито послание, пише Асошиейтед прес. То е дело на системен инженер в НАСА, който е запален любител на пъзелите и загадките. Иън Кларк използвал бинарен код, за да изпише Dare Mighty Things, което е превод означава „Осмелете се на велики дела”.

Historic British manufacturer Heathcoat Fabrics, established in 1808, has made the parachute that will help land NASA's Perseverance rover on Mars. The Devon-based firm's canopy will slow the probe down from speeds of around 12,500mph to 200mph. @Heathcoatfabric #UKmfg🇬🇧 pic.twitter.com/cDTxlGgiG9