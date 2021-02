Бившата британска министър-председателка Тереза Мей съобщи вчера на страницата си в Twitter, че се е ваксинирала срещу коронавирус.

"Току-що ми беше поставена първата доза ваксина. Тя е безопасна, ефективна и безболезнена. Направете си и вие, когато ви дойде редът. Само като се защитаваме един друг, можем да преодолеем вируса", отбеляза 64-годишната Мей.



Кампанията по ваксиниране във Великобритания започна на 8 декември 2020 г. До 14 февруари, съгласно плановете на правителството, първа доза ваксина получиха 15 милиона души от най-уязвимите групи на населението.

I just had my first Covid-19 jab. It is safe, effective & painless.



When it’s your turn, please #TakeTheVaccine. Only by protecting each other can we defeat this virus.



Thanks to all the brilliant researchers, volunteers, NHS & military personnel for their truly heroic efforts. pic.twitter.com/I74lKRPVlB