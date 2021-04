Статуя на активистката Грета Тунберг, инсталирана в британски университет, предизвика гняв у студенти, които определиха проекта като загуба на пари.

Учащи в университета в Уинчестър, в южната част на Англия, изразиха своето недоволство от цената на статуята, която е почти 24 000 британски лири (33 000 щатски долара).

От учебното заведение защитиха проекта и подчертаха, че Тунберг е „вдъхновяваща“ фигура и „символ на постоянния ангажимент на университета към постигането на социална справедливост“.

Bronze statue of @GretaThunberg installed @_UoW as symbol of commitment to combat the climate emergency: https://t.co/K1K3FOTyeL pic.twitter.com/l6vg7wFmd7