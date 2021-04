Индийско момиче, притежаващо рекорда на Гинес за най-дълга коса, откакто е 16-годишна, я отряза и я дари на музея на Рипли за невероятни неща, съобщи ЮПИ.

Нилаши Пател от гр. Модаса в щата Гуджарат измери косата си малко преди да навърши 18 години и подобри собствения си рекорд за дължината й - 1,99 м. Тя е вписана за първи път като рекордьорка за дължина на коса на тийнейджър, когато е на 16 г. Тогава той е 1,70 м. След това го е подобрила два пъти.

"Косата ми даде много - заради нея съм известна като истинската Рапунцел. Сега е време аз да дам" - каза Пател пред представители на Гинес.

