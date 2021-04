Взрив в луксозен хотел в пакистанския град Кета уби четирима души и рани други 12. Избухнала е кола на паркинга, а огънят е обхванал и други спрени превозни средства.

По първоначална информация, цел на атаката е бил посланикът на Китай. Той е бил в града, но не е бил на мястото на взрива.

A car bomb blast late on Wednesday ripped through a luxury hotel's parking area in the Southwestern Pakistani city of Quetta ,killing four people and wounding 13.Reports say,China's ambassador to Pakistan was staying at the hotel but was not there when the bomb exploded. pic.twitter.com/nnzxFPgCKC