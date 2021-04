Анкета Коя лента ще грабне "Оскар" за най-добър филм? "Бащата" "Без звуци в живота" "Земя на номади" "Манк" "Минари" "Момиче с потенциал" "Процесът срещу Чикаго 7" "Юда и черният месия” Резултати

Остават часове до най-чаканото кино събитие в Холивуд - раздаването на „Оскарите”.

Ето и списък на номинираните за 93-тите награди на американската Академия за кинематографично изкуство и наука, оповестен от Асошийтед прес и БТА:

- Най-добър филм - "Манк", "Земя на номади", "Момиче с потенциал", "Юда и черният месия", "Без звуци в живота", "Минари", "Бащата", Процесът срещу Чикаго 7".

- Най-добър режисьор - Клои Чжао за "Земя на номади", Емералд Фенъл за "Момиче с потенциал", Дейвид Финчър за "Манк", Лий Айзък Чънг за "Минари", Томас Винтерберг за "Още по едно".

Мария Бакалова даде ексклузивно интервю за NOVA преди „Оскарите” (ВИДЕО)

- Най-добра актриса - Вайола Дейвис за "Ма Рейни: Майката на блуса", Андра Дей за "Съединени американски щати срещу Били Холидей", Ванеса Кърби за "Да намериш отново себе си", Франсис Макдорманд за "Земя на номади", Кери Мълиган за "Момиче с потенциал".

- Най-добър актьор - Риз Ахмед за "Без звуци в живота", Чадуик Боузман за "Ма Рейни: Майката на блуса", Антъни Хопкинс за "Бащата", Гари Олдман за "Манк", Стивън Юн за "Минари".

- Най-добра актриса в поддържаща роля - Мария Бакалова за "Борат 2", Глен Клоуз за "Елегия Хилбили", Оливия Колман за "Бащата", Аманда Сайфред за "Манк", Юн Ю-джун за "Минари".

ТРЕСКАВА ПОДГОТОВКА: Остават часове до раздаването на „Оскарите” (ВИДЕО+СНИМКИ)

- Най-добър актьор в поддържаща роля - Саша Барън Коен за "Процесът срещу Чикаго 7", Лесли Одъм младши за "Една нощ в Маями", Даниел Калуя за "Юда и черният месия", Пол Раджи за "Без звуци в живота", Лакийт Станфийлд за "Юда и черният месия".

- Най-добър документален филм - "Колектив", "Crip Camp: A Disability Revolution" за тийнейджъри с увреждания на продуцентската компания "Хайър граунд" на Мишел и Барак Обама, "The Mole Agent'', "Моят учител октоподът", "Време".

- Най-добър международен филм - "Къде отиваш, Аида?" (Босна и Херцеговина), "Още по едно" (Дания), "По-добри дни" (Хонконг), "Колектив" (Румъния), "Човекът, който си продаде кожата" (Тунис).

Снимка: БТА

- Най-добра анимация - "Напред", "Пътешествие към Луната", "Овцата Шон: Фармагедон", "За душата", "Вълчуни: Духът на вълците".

- Най-добър оригинален сценарий - Шака Кинг и Уил Берсън за "Юда и черният месия", Лий Айзък Чънг за "Минари", Емералд Фенъл за "Момиче с потенциал", Дариъс Мардър и Ейбрахам Мардър за "Без звуци в живота", Арън Соркин за "Процесът срещу Чикаго 7".

- Най-добър адаптиран сценарий - Саша Барън Коен, Антъни Хайнс, Дан Суимър, Питър Бейнъм, Ерика Ривиноджа, Дан Мейзър, Джена Фридман и Лий Керн за "Борат 2", Флориан Зелер и Кристофър Хемптън за "Бащата", Клои Чжао за "Земя на номади", Кемп Пауърс за "Една нощ в Маями", Рамин Бахрани за "Белият тигър".

Любопитни факти за наградите „Оскар” тази година

- Оригинална музика - Терънс Бланчард за "Петима от една кръв", Трент Резнър и Атикъс Рос за "Манк", Емил Мосери за "Минари", Джеймс Нютън Хауърд за "Новини от света", и Трент Резнър, Атикъс Рос и Джон Батист за "За душата".

- Песен от филм - "Husavik" от "Евровизия: Историята на Файър Сага", "Fight for You" от "Юда и черният месия", "Io Si (Seen)" от "Животът пред теб", "Speak Now" от "Една нощ в Маями", "Hear My Voice" от "Процесът срещу Чикаго 7".

- Операторско майсторство - "Юда и черният месия", "Манк", "Новини от света", "Земя на номади", "Процесът срещу Чикаго 7".

- Костюми - "Ема", "Ма Рейни: Майката на блуса", "Манк", "Мулан", "Пинокио".

- Късометражен анимационен филм - "Burrow", "Genius Loci", "If Anything Happens I Love You", "Opera'", "Yes-People".

- Късометражен игрален филм - "Feeling Through", "The Letter Room", "The Present'", "Two Distant Strangers'", "White Eye".

- Късометражен документален филм - "Colette", "A Concerto Is a Conversation", "Do Not Split", "Hunger Ward", "A Love Song for Latasha".

- Звук - "Мисия Грейхаунд", "Манк", "Новини от света", "За душата", "Без звуци в живота".

- Дизайн на продукция - "Бащата", "Ма Рейни: Майката на блуса", "Манк", "Новини от света", "Тенет".

- Монтаж - "Бащата", "Земя на номади", "Момиче с потенциал", "Без звуци в живота", "Процесът срещу Чикаго 7".

- Грим и прически - "Ема", "Елегия Хилбили", "Ма Рейни: Майката на блуса", "Ман", "Пинокио".

- Визуални ефекти - "Любов и чудовища", "Среднощно небе", "Мулан", "Единственият и неповторим Айвън", "Тенет".

Гледайте тази вечер специалното студио на NOVA „Треска за Оскари. Нощта на триумфа”.

NOVA ще ви направи свидетели на церемонията по връчването на наградите "Оскар". Мариян Станков Мон-дьо ще заведе зрителите на бляскаво пътешествие в Холивуд, веднага след "Забраненото шоу на Рачков".