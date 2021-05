Мини хеликоптерът „Инджинюъти” полетя за пети път на Марс, като за първи път се позиционира на ново място на повърхността на Червената планета, съобщи НАСА на сайта си. Американската космическа агенция разпространи първото по рода си аудио, записано по време на предишния полет на „Инджинюъти”.

🔊🔴 New sounds from Mars: Our @NASAPersevere rover caught the beats coming from our Ingenuity #MarsHelicopter ! This marks the first time a spacecraft on another planet has recorded the sounds of a separate spacecraft. 🎧🚁 Turn the volume up: https://t.co/o7zG6mQJzx pic.twitter.com/s8Hm3dhcgg

Специалистите не бяха сигурни, че роувърът "Пърсивиърънс" може да запише звука от въртящите се перки на мини хеликоптера по време на полет заради рядката атмосфера на Червената планета.

НАСА удължи мисията на хеликоптера на Марс

НАСА съобщава, че петият полет на мини хеликоптера е продължил 108 секунди. През това време „Инджинюъти” се е преместил на 129 метра на юг, издигайки се на максимална височина от 10 метра и правейки висококачествени цветни снимки преди кацането.

Excelsior! The #MarsHelicopter completed its 1st one-way trip and 5th flight on Mars. It touched down at its new location, kicking off a new demo phase where we test this new tech and see how it can aid future missions on Mars and other worlds. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/YwxIjupbQI