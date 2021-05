Девет лодки със стотици мигранти пристигнаха днес на южния италиански остров Лампедуза, а властите очакват и още хора с подобряването на времето, предаде Ройтерс.

Матео Салвини на съдебен процес, грозят го 15 години затвор

Около 1200 души слязоха от плавателните съдове на брега на Лампедуза - една от основните входни точки за хората, опитващи се да прекосят Средиземно море и да достигнат Европа.

"С подобряването на времето се възобновяват и пристиганията на мигранти. Трябва да подновим обсъжданията по въпроса за имиграцията", каза пред държавната телевизия РАИ кметът на Лампедуза Тото Мартело.



От началото на годината до 7 май на италианския бряг са слезли около 11 000 мигранти при 4105 за същия период на миналата година, сочат данни на министерството на вътрешните работи.

Броят им все пак е малък в сравнение с 2015 г., когато стотици хиляди мигранти, много от които бягащи от бедност и военни конфликти в Африка и Близкия изток, предприеха опасното пътуване по море към Европа, отбелязва Ройтерс.

Италия няма да приема кораби с мигранти заради епидемията

Матео Салвини, лидерът на крайнодясната партия "Лига", призова премиера Марио Драги да се справи с проблема.

Migrants and refugees making their way to Europe are once again arriving on the Italian island of Lampedusa. https://t.co/D9bhzft8AS