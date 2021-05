В лондонската О2 арена бяха раздадени наградите БРИТ. Церемонията бе първото голямо музикално събитие в британската столица след повече от година.

Около 4000 души наблюдаваха във вторник на живо триумфа и изпълненията на Дуа Липа и Арлоу Паркс, която бе първото голямо музикално събитие в Лондон след повече от година, предаде Ройтерс.

Церемонията за наградите БРИТ, на която зрителите не носеха маски и не спазваха социална дистанция, се състоя в зала О2 Арена в момент, когато Великобритания излиза от локдауна заради COVID-19.

Церемонията, на която Били Айлиш и Уикенд също получиха награди, е част от програмата за проучване на правителството, която има за цел да установи дали многолюдни събития могат да се организират на закрито без спазване на дистанция.

Публиката включваше 2500 души, работили на първа линия в борбата с пандемията и техни близки. Всички трябваше да представят на входа на залата отрицателен тест за COVID-19. Зрителите ще трябва да се подложат на тест и след церемонията и да предоставят данни за контакт според изискванията на британската система за тестове и проследяване.

За събитието бяха подготвени две сцени - една за изпълнителите и друга за водещите. Номинираните седяха на отдалечени маси.

Дуа Липа спечели две награди - за солова изпълнителка и за албум на годината за "Бъдеща носталгия". Тя каза, че посвещава изпълнението си на работещите на първа линия срещу пандемията. "Много съм благодарна, че мога да споделя тази вечер с тях", каза Дуа Липа.

Докато някои изпълнители, сред които Липа, Паркс и Оливия Родриго, пяха на живо, други участваха в церемонията с предварително направени записи.

Американката Тейлър Суифт стана първата жена, удостоена с наградата "Глобална икона". Носители на тази награда са Дейвид Боуи, Елтън Джон и Роби Уилямс.

