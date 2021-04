Певиците Дуа Липа, Селест и Арлоу Паркс водят с по три номинации за музикалните награди BRIT.

И трите са номинирани в категориите за най-добра солова изпълнителка и най-добър албум.

Признанието на Дуа Липа е за песента "Future Nostalgia", на Селест - за "Not Your Muse" а на Паркс - за "Collapsed in Sunbeams".

Дуа Липа, която ще пее на церемонията на 11 май в Лондон, се съревновава също за британски сингъл с проекта "Physical".

Паркс и Селест се изправят срещу дуета "Байсеп", диджей Джоуел Кори и рапърите Йънг Ти енд Бъгси за пробив.

Кори също е с три номинации. Той е кандидат за награди и в категориите за британски сингъл и солов изпълнител.



За най-добра солова певица са номинирани също Уеър, Лиан Ла Хавас.

Хюс, Йънгблъд и рапърите Ай Джей Трейси и Хеди Уан допълват категорията за най-добър певец.

Наградата за британска група си оспорват "Байсеп", Бифи Клайро, "Литъл Микс", "1975", Йънг Ти енд Бъгси.

В категорията за най -добра международна солова изпълнителка са номинирани - Ариана Гранде, Били Айлиш, Тейлър Суифт, Майли Сайръс и Карди Би.

Претендентите за награда BRIT за международен солов изпълнител са Брус Спрингстийн, Уикенд, Тейм Импала, Чайлдиш Гамбино и Бърна Бой.

Кей-поп сензацията BTS получи първата си номинация за награда BRIT в категорията за международна група. Съперници са й "Фонтейнс Ди Си", "Фу файтърс", "Хаим" и "Рън дъ джуълс".

Комикът Джак Уайтхол за четвърта поредна година ще бъде домакин на церемонията за музикалните награди BRIT. Те ще бъдат раздадени в лондонската арена O2 на 11 май, след като организаторите отложиха събитието заради пандемията. По традиция церемонията се провежда в средата на февруари.

