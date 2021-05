Британският принц Уилям, който миналата година се зарази с коронавирус, разкри днес, че е получил първа доза от ваксина срещу COVID-19, предаде Ройтерс. Той качи пост в Twitter.

Публикацията е придружена от снимка, запечатала момента.

"На всички, които работят по ваксинационния процес - благодаря за всичко, което правите и продължавате да правите", написа принц Уилям.

Уилям прекара болестта през април миналата година - скоро след баща си принц Чарлз, но запази новината в тайна до ноември.

Според медийни публикации принц Уилям, който е бил сериозно засегнат от вируса, не е искал да тревожи никого.

