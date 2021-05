Италия е големият победител на песенния конкурс "Евровизия" 2021. "Zitti E Buoni" на Måneskin спечели сърцата на публиката и събра най-много точки.

ВИЖТЕ СНИМКИ ТУК

Песента на българската изпълнителка Виктория Георгиева класира страната ни на единадесето място. “Growing Up is Getting Old” събра 140 точки от националните журита, а от зрителския вот - 30. Така общият брой точки за България бе 170.

ФИНАЛЪТ НА "ЕВРОВИЗИЯ": Фантастично и приказно представяне на Виктория (ВИДЕО)

Зрителите станаха свидетели на безпрецедентна ситуация - четири държави получиха 0 точки от зрителския вот. Това са Нидерландия, Испания, Германия и Великобритания, която не събра точки и от националните журита.