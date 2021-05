Най-малко петима души са били убити при стрелба в предградие на Кълъмбъс, столицата и най-многолюдния град в американския щат Охайо, предаде Ройтерс, като се позова на местни медии.

Жертвите били открити в Уест Джеферсън. Трима човека били намерени застреляни вътре в сграда, а двама - отвън. Полицията е започнала да търси доказателства и за евентуален заподозрян. Засега не са известни повече подробности.

