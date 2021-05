Двама души бяха убити, а още осем ранени при стрелба в центъра на град Минеаполис, щата Минесота, съобщи днес градската полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

Единият от пострадалите е в болница в критично състояние.

