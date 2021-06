Рафаел Надал продължава похода към рекордна 14-а титла на „Ролан Гарос”. Кралят на клея се класира на полуфиналите след победа над аржентинеца Диего Шварцман с 6:3, 4:6, 6:4, 6:0 за 2:48 часа игра, съобщава Gong.bg .

Надал стартира уверено в Париж

Надал загуби сет, с което прекъсна серията си на 36 поредни спечелени сета в Париж, но това само допълнително мотивира Матадора, който в четвъртия сет не даде и гейм на съперника.

1️⃣0️⃣5️⃣ wins (& counting...)@RafaelNadal clinches a hard-fought win over Schwartzman 6-3, 4-6, 6-4, 6-0. He'll face Djokovic or Berretini in his 14th #RolandGarros SF 👊 pic.twitter.com/GAf9kjOkfz