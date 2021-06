Най-малко 13 души са ранени при стрелба в центъра на Остин, Тексас, съобщи Ройтерс. Двама от пострадалите са в критично състояние. Няма данни за загинали. Полицията все още издирва извършителя.

