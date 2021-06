Трима души бяха убити, а най-малко шестима - ранени, при поредната стрелба в САЩ - на парти за завършване във Флорида, предаде Асошиейтед прес, като се позова на полицията в най-южния американски щат.

Sunday's shooting follows a bloody Memorial Day weekend in the Miami area that saw three people killed and 20 wounded in a still-unsolved mass shooting at a banquet hall.https://t.co/gyyldso2Aa