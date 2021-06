Мачът Дания-Финландия ще се доиграе. Играта беше прекъсната, след като звездата на домакините Кристиан Ериксен колабира на терена. Финландците аплодираха отбора на Дания.

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET (TBC).



The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half.