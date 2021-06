Ужасяващи сцени се разразиха в края на първото полувреме на мача Дания - Финландия от група Б на UEFA EURO 2020. Голямата звезда на Дания Кристиан Ериксен колабира на терена и мачът бе моментално прекъснат.

СНИМКИ ОТ МАЧА ВИЖТЕ ТУК

Медицинските екипи веднага се притекоха на помощ и започнаха да правят сърдечен масаж на футболиста, който изгуби съзнание. Ериксен се строполи на земята без какъвто и да е контакт с друг играч на терена.

От BeIN Sports потвърдиха, че футболистът е добре и е приет в болница в Копенхаген. Футболистът е напуснал терена в съзнание, пише Gong.bg.

Срещата се провежда на стадион "Паркен" в Копенхаген. Целият стадион изпрати играчите със скандирания на името на Ериксен.

Играчът на Интер е сред най-големите звезди на форума.

През 2011 г. е обявен за датски футболист на годината, талант на годината в Холандия и талант на годината на Аякс (награда „Марко ван Бастен“). През 2010/11, 2011/12 и 2012/13 печели Ередивиси с Аякс. Преминава в Тотнъм през август 2013 г. за сумата от 11,5 милиона евро. Става играч на годината на Тотнъм през сезон 2013/14. През 2015 г. печели трета поредна награда за датски футболист на годината.

Кристиан Ериксен има тригодишно дете от приятелката си Сабрина.

HOPE: A photo of Danish player Christian Eriksen, who collapsed in the first half of his country's game with Finland, has emerged.



It shows him alert, head up and alive.



Great news! #Eriksen pic.twitter.com/Txi7qUOLJi