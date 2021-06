Състоянието на Кристиан Ериксен е стабилно. Това съобщиха от УЕФА. Футболистът на Дания е приет в болница в Копенхаген и вече е в съзнание.

Агентът на играча разкри, че Ериксен е буден, диша и говори.

СНИМКИ ОТ ИНЦИДЕНТА ВИЖТЕ ТУК

Голямата звезда на Дания колабира на терена по време на мача Дания - Финландия от група Б на UEFA EURO 2020.

Звездата на Дания колабира на терена, на трибуните се молят за живота му (СНИМКИ+ВИДЕО)

Двубоят бе прекратен.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.