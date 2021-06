Питър Филипс - най-големият внук на британската кралица Елизабет Втора, финализира развода с канадската си съпруга Отъм, по баща Кели, съобщи сайтът на сп. "Пийпъл".

Байдън и съпругата му пиха чай с кралица Елизабет (СНИМКИ)

Питър и Отъм Филипс оповестиха раздялата си след продължил 12 години брак през февруари миналата година. Сега двамата са направили съвместно изявление, в което се посочва, че финансовите аспекти на развода им са разрешени и са одобрени от съда.

The Queen's eldest grandson Peter Phillips and wife Autumn divorce https://t.co/l7y6oFHDWo

Кралица Елизабет с мил жест за рождения ден на принц Филип (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Въпреки че това е тъжен ден за Питър и Отъм, те продължават да поставят на първо място благосъстоянието и възпитанието на своите прекрасни дъщери Савана и Айла. Питър и Отъм са доволни, че са разрешили проблемите по приятелски начин, поставяйки децата на първо място в мислите и решенията си", се посочва в изявлението.

The Queen’s grandson and his estranged wife have reached a final settlement over their divorce https://t.co/lWFgGQ2gyJ