След десет дни на задушаващи горещини температурите в Гърция днес скочиха още и достигнаха до 44 градуса в някои райони, съобщи Атинската обсерватория по метеорология, цитирана от АФП.

Най-високите температури са регистрирани в континентална Гърция, в централната част на страната, според гръцките метеорологични служби.

Кметството в Атина предостави на най-уязвимите хора, като бездомните, няколко климатизирани помещения за през деня.

Акрополът днес е затворен от 13 до 17 часа поради горещата вълна, покриваща столицата, съобщиха от дирекцията на Акропола.

