Диамант с крушовидна форма беше продаден за повече от 12 милиона щатски долара на търг в Хонконг, предаде ТАСС. Наддаването беше организирано от аукционната къща "Сотбис", като плащането можеше да се осъществи и с криптовалута. Не бе ясно нито името на купувача на диаманта, който е 101,38 карата, нито как ще се извърши плащането.

Очакваше се диамантът, който е кръстен "Ключ-10138", да бъде продаден за между 10 милиона и 15 милиона щатски долара. Наддаването започна от 6,44 милиона долара. Купувачът ще плати 12,25 милиона щатски долара.

"Ключ-10138" е с много високо качество. В цялата история на провеждането на търгове за продажбата на диаманти е имало под 10, които са били над 100 карата. С крушовидна форма са били само два.

