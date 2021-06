Третият по големина нешлифован диамант в света е открит в Ботсвана, предаде Ройтерс.

Диамантът е 1098 карата. Той е открит от компанията за добив на скъпоценни камъни "Дебсвана", която официално го представи на президента на Ботсвана Мокгвеетси Масиси.

"Това е най-големият диамант, който "Дебсвана" е откривала в над 50-годишната си дейност", обяви управляващият директор Линет Армстронг по време на срещата с държавния глава.

"Дебсвана" е съвместно предприятие между най-голямата компания за диаманти в света "Де Беерс" и правителството на Ботсвана.

По големина диамантът се нарежда след открития в Южна Африка през 1905 г. "Кулинан" - 3106 карата. На второ място засега е диамантът "Леседи ла Рона", който е 1 109 карата и също е намерен в Ботсвана през 2015 г.

Предстои да бъде избрано име на новооткрития скъпоценен камък, чиято дължина е 73 милиметра, а широчината му е 52 милиметра.

В държавната хазна на Ботсвана отиват 80 процента от приходите на "Дебсвана" от продажбата на диаманти.