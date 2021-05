Пурпурно-розовият диамант "Сакура" с тегло от 15,81 карата беше продаден на търг в Хонконг за рекордните 29,1 милиона долара, съобщиха световните агенции. Наддаванията бяха организирани от аукционната къща "Кристис" и реализираната сума е рекордна за скъпоценен камък с такъв оттенък. Името на купувача не бе оповестено.

Recently, Christie’s #HongKong presented a fancy vivid purple pink/internally flawless TYPE IIA #diamond ring called The Sakura, weighing 15.81 carats. It‘s the largest fancy vivid purple pink diamond in auction history, with an estimated value of HK$195 million to HK$300 million pic.twitter.com/DmjnJIgQyg — Journey Album GBA (@AlbumGba) May 21, 2021

Първоначалната оценка на диаманта, инкрустиран в пръстен от злато и платина, беше между 25 и 38 милиона щатски долара.

#AuctionUpdate The Sakura, a 15.81 Carat Fancy Vivid Purple Pink Internally Flawless Type lla Diamond Ring, realized HK$226,275,000 / US$29,285,318 and set a new auction record for the largest Purple Pink flawless diamond ever sold at auction. pic.twitter.com/4BbkQ6k0hU — Christie's (@ChristiesInc) May 23, 2021

"Сакура" е най-големият скъпоценен камък от своя клас с наситен розов цвят и със вторичен пурпурен оттенък. От "Кристис" отбелязват, че подобни диаманти се срещат много рядко в природата, като по-малко от 10 процента от тях надвишават 0,2 карата.

A 15.81 carat purple-pink internally flawless 'Sakura' diamond - said to be the largest of its kind - is on display at Christie's in Hong Kong and set for auction Sunday pic.twitter.com/gCaHczCG5g — AFP News Agency (@AFP) May 20, 2021

Предишният рекорд за продаден пурпурно-розов диамант принадлежеше на "Духът на розата" с тегло 14,83 карата, продаден в Женева за 26,6 милиона долара.