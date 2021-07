„Трябва ли да се радвам, когато видя как вирусът се предава пред очите ми?” Така Мария Ван Керхове, водещият епидемиолог на Програмата за спешни случаи в здравеопазването в Световната здравна организация, коментира финала на UEFA EURO 2020, където много хора по трибуните не носеха предпазни маски.

Според епидемиолога последствията за общественото здраве ще са катастрофални, особено с оглед на разпространението на новия щам „Делта” на коронавируса, пише Vesti.bg .

Am I supposed to be enjoying watching transmission happening in front of my eyes?



The #COVID19 pandemic is not taking a break tonight… #SARSCoV2 #DeltaVariant will take advantage of unvaccinated people, in crowded settings, unmasked, screaming/shouting/singing. Devastating.