Безредици избухнаха в Париж по време на протест срещу мерките за борба с коронавируса. Няколко хиляди демонстранти скандираха срещу здравните сертификати и изискването за васкинация преди посещение в барове, ресторанти и киносалони. Някои от тях замеряха полицаите с бутилки. В отговор полицията пусна сълзотворен газ.

ЗА 24 ЧАСА: Над 1,7 млн. души запазиха часове за ваксинация във Франция

Наред с мерките, които бяха обявени от президента Еманюел Макрон, има идея, която предизвиква много дебати. Предвижда се 10-дневна карантина за всеки, който даде положителна проба за коронавирус. В правомощията на полицията ще бъде да взима проби от случайни граждани. Протестиращите определиха мярката като репресивна.

Police shut down the anti-Emmanuel Macron protest in Paris. Demonstrators are angry the president announced COVID “passports” for entry in restaurants, shopping centers, bars & other businesses. pic.twitter.com/gTFPzc5eSv

РАСТЯЩ БРОЙ СЛУЧАИ: Европа въвежда нови ограничения

"Аз съм категорично против здравния пропуск, защото намирам за абсурдно да се ваксинирам, само за да мога да пия кафе или да се кача във влак. Това е лудост", заяви жителката на Париж Кати.

French take to the streets to protest against Macron's new law insisting that all health workers get jabs https://t.co/aDBZFLiF3u