Студен фронт от Антарктика донесе сняг и отрицателни температури в части от Република Южна Африка, предаде ДПА. В град Блумфонтейн тази сутрин са били измерени минус 9 градуса по Целзий. Националната метеорологична служба съобщи, че изминалата нощ е била най-студената за годината.

Photos | Some central parts of South Africa are turning into winter wonderlands after snow fell overnight on Wednesday during a series of cold fronts sweeping through the country https://t.co/pIYfEFYznL . pic.twitter.com/89bf3l67gA

В социалните мрежи циркулират снимки от град Кимбърли във вътрешността на страната, където вали сняг.

Some really unusual photos from Karoo National Park in South Africa: a lion's footprints on snow. @SANParks Incredible sighting! pic.twitter.com/R9mKq3tuI5

Синоптиците предупреждават за лоши условия за пътуване и очаквани снеговалежи, главно в провинция Фрий стейт.

Christmas appears to have come early to South Africa after parts of the KwaZulu-Natal and Western Cape provinces were covered in snow and icicles this week following the country’s coldest recorded day of the year. #snow #ColdFront https://t.co/0tbD36xLMH