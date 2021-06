Най-малко 150 души пострадаха, след като торнадо връхлетя югоизточната част на Чехия. По данни на местните власти към момента жертвите на стихията са три. Явлението е изключително рядко за страната. Скоростта на вятъра е била между 260 и 320 км/ч, което я прави най-силната буря в историята на Чехия. Обявено е извънредно положение.

Tornado in Brno, Czech Republic :O pic.twitter.com/KAfQ0AjcEZ — Oscar 🇵🇸 (@Brophyst) June 24, 2021

Отнесени са покриви на сгради, изпотрошени са прозорци, а автомобили са затиснати от съборените дървета. Сериозни щети са нанесени в 7 населени места. Около 100 хил. домакинства са останали без ток.

Помощ за пострадалите райони изпратиха от Австрия и Словакия.

Video of the cone https://t.co/CPjwZOpADV — Oscar 🇵🇸 (@Brophyst) June 24, 2021

От пресцентъра на МВнР съобщиха, че към момента няма данни за пострадали български граждани след тежката буря.

Дипломатическата ни мисия следи ситуацията и е в готовност да окаже помощ при необходимост.

При нужда от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството ни в Прага на тел.: +420 222 212 011; +420 222 211 258, в спешни случаи в извънработно време: + 420 774 790 991

JUST IN - Rare tornado devastates a town in the Czech Republic.pic.twitter.com/6XQQ12e4zm — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 24, 2021

BREAKING: Tornado causes major damage in the Czech Republic pic.twitter.com/TdSm87Z4gG — BNO News (@BNONews) June 24, 2021