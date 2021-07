Съдия в Испания е видял "достатъчни основания" за процес за укриване на данъци срещу колумбийската поп певица Шакира, предаде ДПА, позовавайки се на местни медии.

Прокуратурата в Барселона обвинява 44-годишната изпълнителка, че не е платила общо 14,5 милиона евро (17,2 милиона долара) данъци, дължими в Испания между 2012 и 2014г. Певицата отрича обвиненията.

A #Spanish judge investigating alleged tax fraud by #Colombian musician #Shakira recommended on Thursday that the case go to trial after concluding there is evidence that the pop star could have avoided her fiscal obligations to the state.https://t.co/UgkT0m0LI1