Почти всички от 98-те огнища на горски пожари в Турция са овладени, съобщи земеделският министър Бекир Пакдемирли, цитиран от Ройтерс. Продължават да горят десет пожара в районите на Анталия, Айдън, Муглу и Османие. Огнената стихия отне живота на най-малко девет души, причини големи материални щети и изпепели хиляди декари земеделска земя.

По-рано президентът Реджеп Ердоган обяви бедствено положение в засегнатите от пожари райони и подчерта, че държавата е мобилизирала всички възможни сили за борба с огъня и разчистване на последиците.

