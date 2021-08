Тазгодишният юли се нареди сред най-горещите в света, откакто се води статистика, като отстъпва само на тези месеци през 2019 г. и 2016 г., съобщи Ройтерс. Необичайно високи температура бяха отчетени през юли по целия свят - от Финландия до САЩ, обявиха европейски учени.

Това е поредното доказателство за дългосрочната тенденция за затопляне - предишните седем години са най-топлите в света, като парниковите емисии променят климата на планетата ни.

"Когато погледнем температурите в света, има големи колебания от година до година, дори от месец до месец - каза Фрея Вамборг, старши изследовател в европейската програма "Коперник" пред Ройтерс. - В крайна сметка обаче в основата виждаме глобално затопляне, и то в повечето райони по света."

July 2021 in #Turkey had an average temperature of 26.3C, 1.8C above the 1981-2010 baseline and was the 2nd hottest ever. The month witnessed the highest temperature in the country history with 49.1C. The extreme heat in this beginning of August is focused in the West and South. https://t.co/Uuc7bcn9UZ