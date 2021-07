Необичайни жеги мъчат руската столица Москва. Температурите вече трети ден са с 10 градуса над нормалното за началото на юли. Синоптиците казват, че няма да има облекчение на положението в следващите няколко дни.

People are heading to lakes to cool off as a heatwave sweeps western Russia, driving temperatures in Moscow towards record highs. https://t.co/i0zImDRhnl

Очакват се максимални стойности близки до 35 градуса. В медиите има съвети към гражданите на столицата как да се пазят от жегите.

#Heatwave in central & Eastern #Europe continues this weekend.☀️



👇Here’s #Moscow in #Russia, where temps have got into the low 30s C today.🌡️



The hot weather is set to carry on for the next few days. pic.twitter.com/r5lJs8JuaS