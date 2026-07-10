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Засега установената щета е на стойност около 449 000 лева
Нови данни за злоупотреби при ремонти на пътища в Кърджалийско, обявиха от полицията. Става въпрос за три от проверяваните отсечки в региона. Едната от тях е пътят към хотелите край язовира, по който ежедневно пътуват десетки туристи.
Става въпрос за обществена поръчка с общо пет позиции на стойност 9 милиона евро. Засега е установено, че по една от тези отсечки – пътя край село Скалище – са похарчени повече пари, тъй като фирмата изпълнител е заложила по-високи цени за част от материалите в сравнение с друга отсечка, където са използвани абсолютно същите материали.
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Засега установената щета е на стойност около 449 000лева. Освен това по тази обществена поръчка полицията е установила, че са платени допълнително 10%, тоест 900 000 евро, които са допустими по договора, но не е задължително да бъдат изплащани.
Радослав Узунов, началник на „Икономическа полиция”-Кърджали, даде и пример – за едната отсечка трошен камък е на цена 14,70 лева, а за другата – 21 лева.
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