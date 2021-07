Най-големите от повече от половин век горски пожари във Финландия продължават за пети пореден ден да вилнеят в северозападната част на страната, обхваната от летни горещини и суша, предаде Ройтерс.

Пожарникари от цялата страна са съсредоточени в долината на река Калайоки, където бушува огнената стихия. С нея се борят 250 души, подпомагани от четири хеликоптера.

With 400 ha in size, the forest fire in #Kalajoki is the largest fire anywhere in Finland since 1970s. https://t.co/ZshxgdH6m1

Силните ветрове пренасят пламъците по върховете на дърветата. Пожарът се простира на площ около 300 хектара и е вторият по мащаби в новата история на Финландия.

Въпреки падналия слаб дъжд на огнеборците ще бъде необходима още най-малко седмица да овладеят пожара, тъй като в основата си дърветата продължават да тлеят, каза шефът на национална противопожарна служба Ярмо Хаапанен. По думите му в началото на пожара пламъците се се придвижвали по върховете на дърветата със скорост до 20 км/час.

I am in the North myself on holiday and hoping for massive rain tomorrow. For #Kalajoki mainly, but just wanting the drought to break. The red colours of the bilberry leaves are beautiful but wrong, they should look like this in September, not July. Northern Finland is parched. pic.twitter.com/2mqKVs0i2O