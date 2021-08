Растението черен кимион (Nigella sativa), което се среща в Северна Африка и Западна Азия, може да се използва в бъдеще като ново лекарство срещу COVID-19, сочи проучване на австралийски учени, цитирано от изданието "Медикъл Експрес".

Според изследователите от Технологичния университет на Сидни тимохинонът, активната съставка в черния кимион, може да се свърже с шиповидния протеин на новия коронавирус и да предотврати белодробна инфекция.

Учените твърдят, че той може също да блокира цитокиновата буря, която се развива от тежко болни пациенти, настанени в болница с COVID-19.

There is growing evidence from modeling studies that thymoquinone, an active ingredient of Nigella sativa (black seed/kalonji) can stick to the COVID-19 virus spike protein and stop the virus from causing a lung infection. https://t.co/rt0S6lMhvJ