При пожар, застрашаващ най-важния национален парк на гръцата столица, вчера загина доброволец, а най-малко 20 души бяха ранени от пожари в страната по време на най-ужасната гореща вълна в страната от 30 години насам, посочва Асошиейтед прес.

Wildfires raging across Greece show no sign of stopping. They're being called the country's worst fires in 30 years. Thousands of people have been forced to flee, and one volunteer firefighter has died outside of Athens.

Хиляди жители и туристи избягаха от наближаващите пламъци по земя или по море.

В апокалиптични сцени тази нощ и рано сутринта в събота фериботи евакуираха 1153 души от крайбрежното селище Ливни и плажове на остров Евия, след като пламъците от големия горски пожар, бушуващ от дни, отрязоха всички останали начини за бягство. Хората стискаха в ръце бебета и носиха възрастни хора в столове, качвайки се на малките фериботи, за да избягат.

Very apocalyptic video of people in Greece being evacuated from the forest fires by boat:



Друг голям пожар бушува в южния район на Пелопонес Мани, където заместник-кметът на Източен Мани Елени Дракулаку заяви пред телевизия ЕРТ, че 70 процента от района е разрушен.

Това е библейска катастрофа, ние говорим за три четвърти от общината, заяви Дракулаку и призова за още помощ по въздух.

'Apocalyptic' wildfires ruin Greece as frightening video footage reveals whole island in fires

Властите потушиха над 400 горски пожари в цялата страна през последните 24 часа, като най-тежко е положението северно от Атина, както и на о-в Евия. Пожарът на планината Парнита в покрайнините на Атина доведе до евакуирането на хиляди хора от четвъртък.

But this is the situation that greece is in with the fire in Evia and all over athens..

Над 700 пожарникари, сред които подкрепления от Кипър, Франция и Израел се борят с огнената стихия, подпомагани от армията и самолети за потушаване на пожари. Тази нощ силнят вятър докара огъня до град Тракомакедони, където изгори къщи. На жителите бе наредено да се евакуират. Засега няма съобщения за жертви, съобщи Ройтерс.