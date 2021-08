Докато хиляди се опитваха да напуснат Афганистан през летището в Кабул, видеоклипове в социалните мрежи показаха как въоръжени талибани се възползват максимално от развлеченията в увеселителен парк след победата им миналия уикенд.

​Интересен е и кадърът на талибан с оръжие, возещ се на блъскаща се количка.

Други се забавляват във фитнес, скачат на батут или се веселят на въртележка.

Trying to be “fit for governing”

Taliban in Afghanistan working out in the presidential palace’s gym. pic.twitter.com/s441sb6e35