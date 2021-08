Почина основният заподозрян за убийството на Георги Марков, съобщи австрийската национална информационна агенция АПА. Италианецът с датски паспорт Франческо Гулино е бил открит мъртъв в жилището си в австрийския град Велс от свой приятел. Лекар е потвърдил смъртта на 75-годишния бивш таен агент.

Полицията съобщи, че няма никакви улики за насилствена смърт.

България може да затвори случая “Георги Марков”

Гулино, който от 2010 г. се занимавал с търговия с антики във Велс, винаги е твърдял, че няма нищо общо с убийството на българския писател дисидент в Лондон през 1978 г., отбелязва АПА.

Francesco Gullino, who was a suspect in the 1978 #GeorgiMarkov murder case, has been found dead in Wels, Austria. Was he agent "Piccadilly"? #ColdWar https://t.co/SkD0Jelcoq