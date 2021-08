Ураганът „Грейс“ взе най-малко седем жертви при преминаването си през Източно Мексико. Стихията носи със себе си буреносни ветрове и порони дъждове, които причиниха мащабни наводнения, съобщиха властите в тежко засегнатия щат Веракрус.

#HurricaneGrace shortly after it passed us in Tulum at 6:30am pic.twitter.com/aFu4V7bbPv

Тропическата буря "Фред" удари Флорида, остави хиляди на тъмно (СНИМКИ)

„За съжаление имаме седем смъртни случая“, включително и непълнолетни, каза на пресконференция губернаторът на Веракрус Куитлауак Гарсия.

VIDEO: Hurricane Grace slams into Mexico for a second time as a major Category Three storm, threatening to bring significant flooding and mudslides pic.twitter.com/8raw2R4f85