Тропическата буря „Фред” удари източните брегове на Флорида, след като остави хиляди домакинства без електричество и течаща вода в Доминиканската република, съобщава UPI.

Стихията, която се движи със 105 километра в час, което е с около 15 километра по-слабо от минималното изискване за сила по Скалата на Сафир-Симпсън, за да бъде обявена за ураган от първа категория, се придвижва навътре в сушата, където се очаква силата й да отслабне.

NEW: Tornado Watch issued for parts of Alabama, Florida, and Georgia, as Tropical Storm Fred approaches from the Gulf of Mexico. https://t.co/XdI0e1hTDH