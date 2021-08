Афганистанците с редовни документи ще могат да пътуват с пътнически полети и след 31 август, заявиха талибаните на германски представители, предаде Ройтерс.

"Станекзай ме увери, че афганистанците с редовни документи ще имат възможност да пътуват с пътнически полети и след 31 август", написа в Twitter Маркус Потцел, който преговаря с талибаните в Доха.

1/2@DrOmarZakhilwal meets German Special Envoy Mr. Marcus Potzel, German Ambassador Peter Pergl and German Huns Giezmann, Head of the German Bergov Foundation, to discuss ongoing peace efforts, possible future interfaith negotiations, opportunities and threats. pic.twitter.com/H4VTAiHm5h