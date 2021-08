Най-малко 19 души загинаха и има хора в неизвестност след инцидент с ферибот в Бангладеш днес, предаде Ройтерс, като се позова на властите.

Това е поредната по рода си злополука в страната. Стотици хора загиват всяка година при инциденти с фериботи в Бангладеш, където водният транспорт е използван масово, но стандартите за безопасност са ниски.

