Четирима полицаи бяха ранени при сблъсъци в Лондон с антиваксъри, някои от които се опитаха да нахлуят в регулаторната агенция, одобряваща ваксините и лекарствата. Тя беше първият регулатор в света, одобрил ваксина срещу коронавирус през декември миналата година.

